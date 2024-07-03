Вербував співробітників поліції на службу до окупантів – експосадовця Держохорони при УМВС Херсонщини підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури жителю Херсонщини повідомлено про підозру у державній зраді, тобто умисному діянні на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, майор у відставці, ексначальник Скадовського міжрайонного відділення Управління Держслужби охорони при УМВС в Херсонській області з перших днів повномасштабного збройного вторгнення рф перейшов на бік ворога.

Він добровільно погодився співпрацювати з окупаційною владою. Застосовуючи раніше отримані під час служби знання і навики, активно взявся за створення і функціонування у Скадовському районі псевдоправоохоронних органів, підпорядкованих рф.

Підозрюваний завзято вербував колишніх співробітників поліції на службу до країни-агресора. Організовував та проводив спеціальні заходи – збори, на яких агітував та роз’яснював «переваги» служби у псевдополіції окупантів.

Експосадовець допомагав ворогу ідентифікувати місцевих проукраїнських активістів. Для цього надав представникам влади рф доступ до камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні Скадовського райвідділення Управління поліції охорони в Херсонській області.

Досудове розслідування проводить УСБУ в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури