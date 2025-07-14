Верхівку Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства викрили на поборах з мисливців

Published

Працівники ДБР завершили досудове розслідування масштабної схеми заробітку під час видачі посвідчень для мисливців у Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

На початку 2024 року начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі «на потік» побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло полювати.

Посадовці змушували членів екзаменаційної комісії брати «плату» від претендентів за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували працівникам звільненням. Отримати посвідчення коштувало від 2 до 4 тис. гривень.

За оперативними даними, за період дії схеми посадовці встигли заробити понад мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень.

У лютому 2025 року ДБР затримало ділків під час чергового епізоду розподілу прибутку, отриманого за «позитивні оцінки».

Керівник управління наразі відсторонений від посади та обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Двоє його посібників вже визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань

Like

Tags:

You may also like...