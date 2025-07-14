Верхівку Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства викрили на поборах з мисливців

Працівники ДБР завершили досудове розслідування масштабної схеми заробітку під час видачі посвідчень для мисливців у Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

На початку 2024 року начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі «на потік» побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло полювати.

Посадовці змушували членів екзаменаційної комісії брати «плату» від претендентів за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували працівникам звільненням. Отримати посвідчення коштувало від 2 до 4 тис. гривень.

За оперативними даними, за період дії схеми посадовці встигли заробити понад мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень.

У лютому 2025 року ДБР затримало ділків під час чергового епізоду розподілу прибутку, отриманого за «позитивні оцінки».

Керівник управління наразі відсторонений від посади та обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Двоє його посібників вже визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань