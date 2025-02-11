Верхівку Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства викрили у поборах з охочих отримати посвідчення мисливця

Працівники ДБР викрили масштабну схему заробітку під час видачі посвідчень для мисливців у Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.

«Заробляти» посадовці почали на початку 2024 року. Зокрема, начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі «на потік» побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло полювати.

Посадовці змушували підлеглих — членів екзаменаційної комісії брати «плату» від охочих отримати посвідчення мисливця за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували підлеглим звільненням. Отримані гроші вони розділяли між собою.

За оперативними даними, за період дії схеми посадовці встигли заробили щонайменше мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень.

6 лютого 2025 року ДБР затримало ділків під час розподілу між собою 30 тис. гривень, отриманих за «позитивні оцінки».

Трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави: начальнику міжрегіонального управління – 10 млн гривень, співучасникам – по 6 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань