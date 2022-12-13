Верховна Рада ліквідувала скандальний “вовчий” Окружний адмінсуд Києва

За рішення про ліквідацію проголосували 310 народних депутатів.

Депутати Верховної Ради проголосували за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

За відповідний закон № 5369 проголосували 310 народних депутатів, при 0 голосів проти. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, за законопроект про ліквідацію ОАСК голосували депутати всіх фракцій та груп, хоч і не в повному складі.

Також депутати підтримали законопроект № 5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. За цей документ віддали голоси 236 народних депутатів.

Обидва ці законопроекти ухвалені в цілому.

Нагадаємо, це той самий ОАСК, який мав “призначити” президента-втікача Віктора Януковича президентом країни у разі захоплення Києва російськими військами.

Ситуація навколо ОАСК

17 липня 2020 рокув будівлі ОАСК провели обшуки, детективи НАБУ вручили підозри у створенні злочинної організації та захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п’ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), 11 осіб на чолі з Вовком діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджували, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Однак, Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка та п’ятьох інших суддів від здійснення судочинства.

У листопаді того ж року НАБУ оголосило Вовка в розшук.

ВАКС кілька разів виносив рішення про примусовий привід Вовка на засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але детективи НАБУ не доставляли його на засідання, бо незнаходило його ні вдома, ні на роботі.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект “про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва”, оскільки він втратив довіру. // УНІАН