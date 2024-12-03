Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення чоловіку, який жорстоко вбив свою дівчину

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Верховний Суд підтвердив вирок чоловіку, який скоїв жорстоке вбивство, залишивши без змін рішення попередніх судів (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – довічне позбавлення волі.

Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що у березні 2021 року, під час конфлікту у м. Львів, засуджений жорстоко вбив свою дівчину, завдавши їй понад 40 ножових поранень. Отримані травми спричинили масивну крововтрату та смерть.

Верховний Суд визнав доводи прокурорів обґрунтованими та погодився, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості злочину.

Засуджений повністю визнав свою вину та наразі відбуває покарання.

Офіс Генпрокурора