Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Полтавського району за жорстоке вбивство батьків

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора, Полтавської обласної та окружної прокуратур доведено вину жителя Полтавського району в умисних вбивствах його батьків, одне з яких вчинене з метою приховати інше, а також у навмисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

Доведено, що у липні 2019 року між сином і батьком виник конфлікт через залежність засудженого від азартних ігор, що спричиняло фінансові труднощі в родині. У флігелі син завдав батькові в шию смертельних ударів сокирою, а потім зайшов до будинку, де сокирою і ножем завдав матері численні удари в шию та груди. За висновками експертів, обом батькам було завдано понад 15 ударів, несумісних із життям.

Щоб приховати злочин, чоловік підпалив флігель і будинок.

Суд першої інстанції та апеляційний суд винесли вирок про довічне позбавлення волі. Засуджений намагався оскаржити рішення, не визнаючи провину, але Верховний Суд погодився з аргументами прокурорів щодо справедливості призначеного покарання.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Офіс Генпрокурора