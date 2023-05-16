Верховний суд припинив повноваження затриманого на хабарі Князєва

На пленуму Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання пленуму Верховного суду.

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє – проголосували проти.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді – повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем. Наразі це – Луспеник Дмитро Дмитрович.

Нагадаємо, раніше судді ініціювали висловлення недовіри Князєву. Подання було підписано 138 суддями із 142 присутніх. Пізніше – відбулося таємне голосування. Після цього було утворено оргкомітет, який підготував проект рішення про недовіру голові ВС.