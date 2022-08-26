Верховний суд відклав розгляд справи 6-ти поліцейських, яких визнали невинуватими у смерті затриманого, який вдавився пакетиком

Розгляд скарги на закриття справи проти шістьох патрульних поліції Львівської області, яких звинувачували у перевищенні повноважень, що призвело до смерті 22-річного юнака, відкладено на 27 вересня.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду подали прокурор і потерпіла сторона.

25 серпня у засідання з’явилися всі учасники. Крім того в якості слухачів прибули також інші поліцейські, які висловлюють моральну підтримку своїм колегам.

Суддя-доповідач В’ячеслав Маринич повідомив про зміну в складі колегії суддів. А саме бокової судді.

Початково система авторозподілу визначила колегію — В’ячеслав Маринич, Володимир Король і Наталія Марчук. Але суддя Марчук у відпустці і головуючий стверджує, що не знає, коли вона повернеться до роботи. Тому голова колегії вніс клопотання про заміну судді Марчук, щоб не затягувати розгляд справи.

Система авторозподілу обрала третім суддею Миколу Лагнюка. Але справа є досить об’ємна — 19 томів. Заміна судді відбулася цього тижня і Лагнюк ще не встиг ознайомитися з матеріалами.

З цієї причини суд не міг розглядати справу 25 серпня.

Головуючий пояснив учасникам, більшість яких проживають у Львові, що їх особиста явка до залу Верховного суду не обов’язкова. Вони мають право передати свої письмові пояснення або клопотати про участь по відеоконференції.

Нагадаємо, що у серпні 2021-го Галицький райсуд Львова визнав шістьох співробітників патрульної поліції винними у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті 22-річного чоловіка. Суд призначив усім по 8 років ув’язнення.

За матеріалами справи, під час рейду поліції в гральному закладі юнак проковтнув пакетик з канабісом, що призвело до удушення. Суд вважав, що це сталося внаслідок насильства працівників поліції. Зв’язавши хлопцю руки і утримуючи в лежачому положенні, правоохоронці, як написано у вироку суду, позбавили його можливості собі допомогти.

18 лютого 2022 року Тернопільський апеляційний суд обвинувальний вирок скасував і закрив справу в зв’язку із не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Апеляційний суд зробив висновок, що дії обвинувачених самі по собі не могли безпосередньо призвести до удушення і смерті хлопця, а були опосередковані діями самого потерпілого.

Не спростовано, що потерпілий сам ковтнув пекетик, який поклав собі до рота під час обшуку. У скасованому вироку лише вказано про висновок експерта, що заходи фізичного впливу працівників поліції могли сприяти переміщенню стороннього предмета із ротової порожнини у просвіт гортані.

Суд першої інстанції не вказав серед обставин, які визнав доведеними, що обвинувачені знали про переміщення пакетика із рота в дихальні шляхи і подальший розвиток механічної асфіксії. Суд встановив лише, що обвинуваченим було достовірно відомо про погіршення самопочуття хлопця і перебування стороннього предмета у його ротовій порожнині.

Крім того, апеляційний суд визнав визнав недопустимим доказом судово-медичну експертизу, бо вона призначена постановою слідчої, яка не мала на те повноважень. У матеріалах справи не було постанови чи будь-якого іншого рішення керівника органу досудового розслідування про доручення здійснювати розслідування слідчій СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Домарецькій І.М.