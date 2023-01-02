Ветерана-«афганця», який у новорічну ніч застрелив співмешканку, засудили до 8 років ув’язнення

Дніпровський райсуд Києва визнав чоловіка винним в умисному вбивстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 грудня.

Опівночі 1 січня 2021 року обвинувачений і його подруга зустріли в квартирі Новий рік, вживаючи спиртне. Близько 1 години 35 хвилин жінка лягла на диван і заснула, а чоловік, сидячи поруч у кріслі, узяв пістолет і зробив один вистріл впритул їй у голову.

У судовому засіданні чоловік вину заперечував. Розповів, що 11 вересня 2019-го його дружина вчинила самогубство. Після цього друзі, щоб розрадити, познайомили його з потерпілою. Незабаром із новою знайомою вони стали проживати разом у його квартирі. Новорічну ніч святкували вдома. У кімнаті стояла стара мисливська шафа, де зберігалась зброя. Жінка поцікавилась, що там всередині, він відповів, що рушниці і пістолет для стрільби гумовими кулями. Обвинувачений мисливець, має дозволи на зброю. Потерпіла нібито попросила показати зброю. Будучи п’яним він дістав пістолет і, показавши, закинув у куток дивану. Потім потерпіла начебто ще брала пістолет у руки, але обвинувачений відібрав і знову кинув на диван, замість сховати в шафу.

Чоловік стверджує, що заснув у кріслі, а прокинувштсь і встаючи, почув постріл. Включив світло і побачив у себе в руках пістолет, а на дивані співмешканку з залитою кров’ю головою. Не розуміє, хто зняв пістолет з запобіжника, вважає, що так сталося, тому що він був дуже п’яний.

Як свідки захисту були допитані люди, які за стінкою святкували Новий рік. Почувши постріл, сусіди спершу подумали, що це салют. Але за пару хвилин обвинувачений постукав їм у двері. Господиня побачила на порозі обвинуваченого у скривавленій одежі та з пістолетом. Чоловік говорив, що вбив дружину і треба викликати поліцію. Сусідка зачинила двері і стала дзвонити на «102» і в цей момент пролунали ще пару пострілів. Обвинувачений згодом пояснював, що намагався допомогти пораненій і так привертав увагу, стріляючи в повітря. За словами сусідів, до приїзду поліції чоловік ще декілька разів бив ногами у їх двері, вибігав у тамбур, на сходи.

Сусід пригадував, що раніше вони особливо не спілкувалися, від обвинуваченого постійно відчувався запах перегару і його поведінка залежала від кількості випитого. У 2019-му, коли дружина обвинуваченого покінчила з життям, між сусідами ходили чутки, що це імітація самогубства.

Захищаючись, чоловік намагався переконати суд, що трагедія сталася через недбале поводження зі зброєю, а вбивати жінку він наміру зовсім не мав.

Однак експерт, оцінивши особливості поранення, вважає, воно не могло бути заподіяне при таких обставинах, як розповідає обвинувачений.

Цей чоловік раніше перебував у зоні бойових дій та бачив вбитих і поранених, як їм надають першу допомогу та викликають лікарів. Тобто розумів, які наслідки від пострілів у ті чи інші частини тіла людини, і що для вбивства треба вести прицільні постріли. Суд критично ставиться до показань обвинуваченого, що він розгубився, побачивши потерпілу в крові, та списує це на стан сильного алкогольного сп’яніння.

Сам обвинувачений зізнався, що не перевіряв чи жива потерпіла, не надав їй допомоги, а навпаки, переніс її тіло до коридору квартири, робив додаткові постріли, поклав біля тіла пістолет, витирав мокрим рушником кров, виходив із квартири, повернувся, але сам не телефонував та не просив сусідів викликати швидку медичну допомогу тощо. На думку суду, це свідчить про бажання та умисел на настання наслідків у виді смерті потерпілої.

Обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, має статус учасника бойових дій і має медаль «Воину интернационалисту от благодарного Афганского народа».

Суд визначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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