Ветеранка Дворецька розповіла, що у Києві невідомий вистрілив у її автівку з сином

Оглянувши автомобіль, жінка виявила отвір у склі, розташований за 15 сантиметрів від автокрісла, де сидів її син

Вечірня поїздка додому ледь не обернулася трагедією для керівниці інструкторського відділу благодійного фонду «Повернись живим» Вікторії Дворецької та її сина. Невідомий велосипедист відкрив стрілянину по їхньому автомобілю на столичному Виноградарі, дивом не влучивши в дитину. Про це Вікторія Дворецька повідомила на своїй сторінці у Facebook, закликаючи замислитися над проблемою вільного обігу пневматичної зброї, інформує «Главком».

За словами жінки, інцидент стався 30 червня 2025 року близько 20:00, коли Вікторія з сином поверталася з магазину. Проїжджаючи ринок «Виноградар», жінка помітила, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. Вже за мить-дві пролунав постріл.

«Я почула дивний звук – дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть, не очікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку», – розповіла Вікторія.

Оглянувши автомобіль, жінка виявила отвір у склі, розташований лише за 15 сантиметрів від автокрісла, де сидів її син. За характером пошкодження, ймовірно, стріляли з пневматичного пістолета, схожого на Флобер.

Поліція оперативно відреагувала на виклик. Прибули криміналісти, відібрали пояснення та заяви. Завдяки численним камерам спостереження в районі ринку, вже за годину правоохоронці мали фото підозрюваного велосипедиста.

Проте, як зазначає Вікторія Дворецька, навіть у разі затримання нападнику загрожує лише адміністративний штраф за дрібне хуліганство (ст. 174 ККУ). Це викликає у неї занепокоєння щодо безкарності таких вчинків та вільного доступу до пневматичної зброї.

«Для розуміння, якби в момент, коли якийсь ненормальний стріляє в мою дитину, я застосувала власну зброю, навіть для пострілу в повітря, то більш за все, якраз я сиділа б у відділку і на мене чекатили б суди. Мою зброю можна ідентифікувати за балістичною експертизою – і це насамперед і є розуміння відповідальності», – зауважила жінка. Вона додала, що вночі, думаючи над тим, що трапилося, знайшла безліч пропозицій про купівлю пневматичних пістолетів в інтернеті, навіть «Розетка» може доставити вам його.

«Навіщо зброя, яку може купити кожна мавпа і відчувати себе гангстером? Зброя, яка може вистрілити у вас чи дітей просто на вулиці», – обурюється Вікторія, підкреслюючи парадокс: легальне володіння вогнепальною зброєю передбачає відповідальність, тоді як пневматика, яку можна легко придбати, залишається поза належним контролем.

Дворецька закликала Міністерство внутрішніх справ та Патрульну поліцію звернути увагу на цю проблему. Вона також звернулася до можливих свідків, які проїжджали проспектом Свободи 30.06.2025 року о 20:00 та мають відео з реєстратора, надати інформацію, що допоможе встановити особу нападника.