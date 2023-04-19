Ветпрацівника судитимуть за щоденні «побори» з підприємців одного з ринків Запоріжжя

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідуючого ветеринарної лабораторії за фактом систематичного отримання «поборів» із підприємців на одному з ринків Запоріжжя, яку розробили службові особи районної державної лікарні ветеринарної медицини (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, ветпрацівник систематично вимагав та одержував від місцевих підприємців гроші за безперешкодну реалізацію на ринку м’яса. Тим, хто відмовлявся платити «грошовий збір» не видавались дозвільні документи тощо.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура