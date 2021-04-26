«Вибивали» кошти у так званий «общак» і поширювали злочинний вплив – повідомлено про підозри «смотрящому» за Полтавським СІЗО та його спільнику

Йдеться про 34-річного утриманця СІЗО, який має статус так званого «смотрящого» — підсудний у справі про скоєння вбивства на замовлення та вимагання коштів. Користуючись власним авторитетом у кримінальному середовищі, чоловік організував вимагання коштів з інших засуджених для поповнення так званого «общака».

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Полтавській області встановили, що зловмисник надавав вказівки своїм спільникам – іншим утриманцям установи, координував їхні дії та підбурював продовжувати порушувати закон.

Жертвами вимагання переважно ставали новоприбулі утриманці СІЗО. У разі відмови сплачувати кошти до них застосувався психологічний тиск або фізичне насильство.

Відомо, що серед спільників так званого «смотрящого» був і 30-річний «авторитет», який також утримується в установі. Він виконував вказівки щодо дотримання злодійських традицій і продовжував їх поширювати.

Сьогодні, 26 квітня, поліцейські за участі працівників установи виконання покарань провели санкціоновані обшуки в камерах організатора та його спільників і вилучили заборонені речовини. Зокрема, банківські картки, мобільні телефони, наркотичні та психотропні речовини, а також «чорнові» записи.

На підставі отриманих у ході досудового розслідування доказів так званому «смотрящому» за СІЗО та «авторитетові» слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури повідомили про підозри:

— «смотрящому» — за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України;

— його спільнику — за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України