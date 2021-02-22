Вибух в багатоквартирному будинку в місті Новодністровськ – постраждала жінка

За попередньою інформацією, в одній із квартир будинку вибухнула граната. Мешканка квартири отримала тілесні ушкодження – наразі їй надають медичну допомогу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Дністровського районного відділу поліції, а також поліцейські-вибухотехніки. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

22 лютого на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку у місті Новодністровськ.

На місце події негайно виїхали співробітники Дністровського районного відділу поліції, а також вибухотехніки і слідчо-оперативна група обласного управління Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що у 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. В процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири. Внаслідок вибуху 51-річна жінка отримала поранення, ступінь тяжкості яких наразі встановлюють лікарі.

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області