Від 3 до 5 років за ґратами – судитимуть жителя Золотоніщини за ухилення від мобілізації
За процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя одного з сіл Золотоніського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Пресслужба Черкаської обласної прокуратури