Від 3 до 5 років за ґратами – судитимуть жителя Золотоніщини за ухилення від мобілізації

За процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя одного з сіл Золотоніського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України).

За даними слідства чоловік, маючи військове звання, перебуваючи на військовому обліку військовозобов’язаних, керуючись відсутністю бажання бути призваним для несення служби в рядах Збройних Сил України, умисно не з’явився у визначений час, хоча був завчасно попереджений про необхідність прибути до одного із відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Обвинувальний акт скеровано до Драбівського районного суду Черкаської області для розгляду по суті.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Пресслужба Черкаської обласної прокуратури