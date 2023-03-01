Від 3 до 5 тисяч доларів за «діагноз»: на Вінниччині ліквідували чергову схему уникнення призову та виїзду чоловіків за кордон

До складу групи входив лікар, який на підставі медичних документів, підроблених його подільниками, встановлював чоловікам призовного віку діагнози, які дозволяли їм уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон. Під час проведення слідчих дій у фігурантів злочинної схеми вилучили близько 3 мільйонів гривень.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, протиправну діяльність зловмисників слідчі та працівники СБУ документували кілька місяців.

Організували «бізнес на ухилянтах» 41-рчіний хмільничанин та 36-річна вінничанка, вони й займались безпосереднім пошуком «клієнтів». Співучасниками злочинів були 41-річний лікар-психіатр однієї з лікарень, який встановлював фіктивні діагнози, та 42-річний житель обласного центру, який займався підробкою медичних довідок й історій хвороб з штампами та печатками лікарень, розташованих на непідконтрольній території України.

За оперативною інформацією, зловмисники, на підставі підроблених медичних документів формували історію хвороб, яка б давала можливість встановити діагноз, з яким чоловіки визнавались непридатними для проходження військової служби та могли виїхати за кордон. З одного «клієнта» правопорушники брали від 3 до 5 тисяч доларів США. За попередніми даними послугами ділків могли скористатися понад 80 чоловіків.

Під час проведення ряду обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, сліді вилучили докази їх протиправної діяльності та майже 3 мільйони гривень у національній та іноземній валюті.

Наразі слідством встановлюються особи, які можуть бути причетними до злочину.

Процесуальне керівництво документування злочину здійснює Вінницька місцева прокуратура.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Остаточна правова кваліфікація діям кожного учасника групи буде надана після проведення усіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області