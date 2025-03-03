Від 8 000 до 25 500 доларів з особи: заблоковано нелегальні канали перетину кордону у чотирьох регіонах

Правоохоронці провели заходи для блокування схем, за допомогою яких охочі уникнути мобілізації виїжджають за кордон, на території Хмельницької, Львівської, Запорізької та Закарпатської областей. Учасники злочинних груп незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Румунії, Угорщини та інших країн Європейського Союзу. Пʼятьох організаторів затримано та їм повідомлено про підозру. Загалом під час затримання «на гарячому» у ділків вилучили грошей у гривневому еквіваленті на майже 3,7 млн грн.

На Хмельниччині схему нелегального виїзду до країн ЄС налагодили двоє осіб. Ділки підшукували «клієнтів», охочих уникнути мобілізації, через особисті звʼязки та закриті групи в месенджерах. Після узгодження деталей, чоловіки прямували потягом до Ужгорода, де їх зустрічав один із членів угруповання. Саме він відповідав за подальший незаконний перехід державного кордону поза офіційними пунктами пропуску через так звану «зеленку». Організатори «трансферу» отримували кошти через посередника і лише після успішного переправлення «клієнтів». Свої послуги зловмисники оцінювали у 15 000 доларів з особи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали двох організаторів після отримання 45 000 доларів за переправлення трьох осіб.

У такий же спосіб — «зеленкою» — переправляв осіб призовного віку до Румунії 32-річний мешканець Закарпаття. Фігуранта затримали працівники УСР в Закарпатській області та слідчі відділу поліції №1 Мукачівського райуправління обласної поліції неподалік лінії державного контролю під час підготовки чергового «клієнта» до перетину кордону. За 8 000 доларів охочі незаконно потрапити до європейських країн отримували від ділка організацію свого виїзду «під ключ».

У Львові ж злочинна схема діяла за іншими умовами — для чоловіків перетин кордону повинен був мати вигляд «легального». Місцевий мешканець за окрему плату залучив до протиправної діяльності працівників прикордонного пункту пропуску, які пропускали «клієнтів» до Молдови без внесення їхніх даних до інформаційної бази.

Для мінімізації ризиків викриття ділки обговорювали деталі майбутнього злочину або під час особистих зустрічей, або через захищені канали звʼязку. Також у нестандартний спосіб відбувалась передача грошей за надані «послуги» — фігуранти забирали кошти виключно через пункти обміну валют. Саме біля одного з місцевих обмінників співробітники УСР у Львівській області разом зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області затримали 30-річного організатора незаконного каналу виїзду до Молдови після отримання чергового платежу. Із місця події поліцейські вилучили 25 500 доларів неправомірної вигоди. Затриманому повідомлено про підозру.

На Запоріжжі оперативники регіонального УСР ДСР Нацполіції разом зі слідчими обласного главку поліції затримали 74-річного чоловіка, який за 11 000 доларів обіцяв призовнику посприяти в отриманні фіктивних документів, які є підставою для звільнення від військової служби і безперешкодного виїзду за кордон у подальшому. Правоохоронці викрили зловмисника одразу після отримання обумовленої оплати.

Правоохоронці під час затримань загалом у фігурантів вилучено понад 89 000 доларів, отриманих від охочих незаконно виїхати за межі країни. Організаторів чотирьох каналів трансферу до Європи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім оголошені підозри за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Усім обрані запобіжні заходи. Проводиться подальший збір доказової бази для притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути задіяними у злочинних схемах.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися за участі прикордонників, співробітників управлінь СБУ у Львівській та Хмельницькій областях, за процесуального керівництва Вознесенівської та Мукачівської окружної прокуратур, а також Львівської та Хмельницької обласних прокуратур.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України