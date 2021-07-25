Від дій шахраїв постраждали 5 мешканців Луганщини

Протягом доби до підрозділів поліції області звернулось 5 місцевих мешканців, які втратили свої заощадження на суму більше 150 тис грн

До поліції м. Сєвєродонецьк надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля та зателефонував за номером вказаним в оголошенні.

Невідомий, який надіслав заявнику у месенджері «Viber» посилання на інтернет магазин «mirauto.com.ua», де заявник вибрав собі автомобіль. Після чого заявнику надійшло повідомлення в месенджері «Viber» для перевірки його особистих даних та складання договору, а також реквізити для сплати. Заявник оплатив 50 тис грн. Через деякий час заявнику надійшло доповнення до договору про затримку доставки його автомобіля на 30 діб. Згодом заявнику зателефонував невідомий який представився та повідомив, що йому необхідно до кінця тижня здійснити грошовий переказ у розмірі 54200 грн (начебто оплата за розмитнення автомобіля «Hyundai ІХ35», який обрав заявник) однак у визначений час заявник автомобіль не отримав начебто через труднощі на митниці. Після чого невідомі продавці перестали виходити на зв’язок.

Мешканцю м. Сєвєродонецьк зателефонував невідомий який представився працівником АТ «Приватбанк» та повідомив, що стався збій в системі і потрібно перевстановити програми, у зв’язку з чим зміняться пін-коди та номери банківських карток. Після чого на телефон заявника надійшли смс-повідомлення, зміст яких заявник повідомив невідомому. Через деякий час заявник не зміг увійти до особистого кабінету в «Приват24» та звернувся до відділення АТ «Приватбанк», працівники якого повідомили, що з його банківських карток знято 55035 грн.

Мешканка м. Лисичанськ на веб-ресурсі «Prom» знайшла оголошення щодо продажу товару, та перерахувала 579 грн за його придбання. Однак товар заявниця не отримала та грошові кошти їй не повернули.

До поліції смт. Мілове надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що на початку травня його знайомий попросив оформити заявника кредит в сумі 2000 грн на своє ім’я, з використанням своєї банківської карти у швидкій фінансовій допомозі «moneyveo», які товариш виплатив заявнику через два тижні. Також заявник дозволив товаришу користуватися своїм мобільним телефоном та мобільним додатком «Приват24». Згодом заявникові надійшов лист, про те, що згідно з кредитним договором він повинен сплатити швидкій фінансовій допомозі «moneyveo» кредит в сумі 11651 грн, який, як він вважає на його ім’я, без його відома та скориставшись довірою, оформив його товариш.

Мешканка м. Лисичанськ на сайті «мото скутер» знайшла оголошення про продаж скутеру та телефоном домовилась про його придбання та перерахувала у якості передплати 1000 грн. Однак товар заявниця не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Шановні громадяни, ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

— При купівлі товарів через мережу інтернет оплачуйте товар після його отримання, або користуйтесь послугами перевірених торгівельних мереж або продавців;

— ніколи і нікому не надавайте реквізити своєї банківської картки чи рахунку, а також коди з смс-повідомлень. Це конфіденційна інформація, яка не потрібна працівникам банків.

Відділ комунікації поліції Луганської області