Від обстрілу кремлівських бойовиків на Донбасі загинув український військовослужбовець
У неділю, 18 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув український боєць.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».
Повідомляється, що окупанти обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
У результаті один український захисник отримав поранення несумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення.
Пораненого терміново евакуювали в госпіталь.
«Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», — йдеться в повідомленні. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»Tweet