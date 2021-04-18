Від обстрілу кремлівських бойовиків на Донбасі загинув український військовослужбовець

У неділю, 18 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув український боєць.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

Повідомляється, що окупанти обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

У результаті один український захисник отримав поранення несумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Пораненого терміново евакуювали в госпіталь.

«Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», — йдеться в повідомленні. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»