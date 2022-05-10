Від початку повномасштабного вторгнення Росії поліція затримала на Київщині вже майже 300 мародерів

Від початку повномасштабного вторгнення рф правоохоронці у Київській області загалом затримали 292 мародерів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Поліцейські працюють 24/7, станом на сьогодні затримали 292 мародери у Київській області», — зазначив Тимошенко.

Він також повідомив, що в області вже відновлено рух на всіх зруйнованих переправах, окрім тих, які ще потребують розмінування.

Заступник глави ОП нагадав, що днями на залізничний вокзал Ірпеня прибула перша електричка після закінчення бойових дій. Менше ніж за місяць залізничники Львівського мостобудівного загону й фахівці Державної спецслужби транспорту відбудували залізничний міст у місті-герої.

Крім того, посадовець поінформував, що протягом доби на Київщині під’єднали до електропостачання 9 тис. споживачів, також виявлено та знищено 126 вибухонебезпечних предметів.

«Нагадую: побачивши будь-який небезпечний предмет, відразу дзвоніть у поліцію або ДСНС», — закликав Тимошенко.

24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України — повномасштабне вторгнення; російські загарбники обстрілюють та бомбардують міста й села України, знищують інфраструктуру, вбивають мирне населення.

Наприкінці березня – на початку квітня населені пункти Київської, Сумської та Чернігівської областей були визволені від російських загарбників.