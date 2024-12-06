Віддав наказ розстріляти мешканця Бучі на Київщини – ідентифіковано російського офіцера-окупанта

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру офіцеру рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року підозрюваний –заступник командира 1-го повітряно-десантного батальйону 234-го десантно-штурмового полку 76-ї ДШД ПДВ зс рф разом з іншими військовими держави-агресора окупували м. Бучу на Київщині. Вони зупинили чотирьох беззбройних місцевих мешканців, які на власному автомобілі намагалися виїхати з міста.

Окупанти, погрожуючи зброєю, змушували водія зізнатися у причетності до передачі даних про місця розташування техніки та особового складу армії рф військовослужбовцям ЗСУ.

Не отримавши зізнання, командир віддав наказ своєму підлеглому прострелити водію автомобіля ногу. Внаслідок вогнепального поранення він втратив свідомість. В подальшому мирним громадянам вдалося сховатися у місцевій церкві.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора