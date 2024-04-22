Віддавав накази на утримання людей в підвалі Ягіднянської школи в якості «живого щита» – судитимуть командира російських окупантів

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф, командира зведеного підрозділу за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, капітан зс рф з позивним «Клен» в тимчасово зайнятому с. Ягідне Чернігівського району керував діями та віддав накази підлеглим військовослужбовцям рф щодо утримання в підвалі Ягіднянської школи в якості «живого щита» 369 людей. Серед них було 69 неповнолітніх. Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги померло 10 цивільних осіб.

Окрім того, командир армії рф також особисто вчиняв незаконні дій стосовно потерпілих, насильно заганяв людей до підвалу школи, погрожував їм вбивством.

Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід здійснювались підрозділами Управління СБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора