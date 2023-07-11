Відібрали в підприємця $40 тис. та ₴80 тис. – в Сумах за розбій та вимагання затримано жінку та трьох її спільників

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 особам за фактом вчинення за попередньою змовою розбійного нападу на місцевого підприємця (ч. 4 ст. 187 КК України). Троє з них відповідатимуть ще й за вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

Слідством встановлено, що на початку 2023 року сумчанка звернулась до двох представників кримінального середовища з проханням допомогти повернути їй 15 тис. доларів США, які, як вона вважає, їй винен один місцевий підприємець. Попри те, що чоловік запевняв ділків про відсутність будь-яких боргових зобов’язань, вони силоміць заштовхали його в автівку та відвезли додому, де він передав їм 80 тис. грн.

Така сума не влаштувала жінку, залучивши іще одного представника криміналітету, вона разом із трьома ділками приїхала до будинку підприємця. Жінка залишилась спостерігати за навколишньою обстановкою, а чоловіки зайшли в будинок. Нападники били підприємця та вимагали передати кошти. У будинку потерпілого їм вдалось знайти 40 тис. доларів США, якими вони заволоділи.

Безпосередньо після вчинення злочину 7 липня 2023 року всіх чотирьох осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. На даний час жінці та двом її спільникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу, третій спільник, який не брав участі у вимаганні, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура