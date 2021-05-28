«Відкат» на закупівлі кисневого обладнання – судитимуть начальника Департаменту Житомирської ОДА

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав «відкат» від генерального директора однієї з житомирських лікарень комунальної форми власності за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн грн для закупівлі кисневого обладнання. Розмір неправомірної вигоди він визначив в 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тис грн.

Проте, виділення коштів на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду «ковідних» лікарень, передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV».

У ході контролю за вчиненням злочину посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 51 тис грн, а після одержання другої частини – 72 тис грн його затримали правоохоронці.

На час слідства обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Викрито кримінальне правопорушення прокурорами спільно зі співробітниками СБУ та слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури