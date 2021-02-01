«Відкат» з договорів на ремонт тротуарів – судитимуть ексмера міста на Луганщині та його заступника

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексголови однієї з міських рад на Луганщині та його першого заступника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачені вимагали та одержали від місцевого підприємця 10 % «відкату» – 46 тис грн за визнання переможцем тендеру та укладення двох договорів підряду на послуги з капітального ремонту тротуарів та облаштування скейт-парку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Рубіжанського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора