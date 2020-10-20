«Відкат» за укладення договорів підряду — затримано першого заступника міськголови на Луганщині 

За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області викрито та затримано першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10 % за визнання підприємства

переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тис гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Перший заступник міськголови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди. Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській

областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено

обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури