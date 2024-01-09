«Відкати» за ремонт укриттів в закладах освіти: в Кривому Розі поліція затримала посадовицю райради

Відповідальній за проведення державних закупівель відділу освіти одного з районів міста повідомили про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Викрили корупційну схему проведення ремонтних робіт в приміщеннях навчальних закладів оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі ГУНП в Дніпропетровській області. Відповідно до розробленого плану посадова особа, будучи відповідальною за проведення державних закупівель, отримувала 10 відсотків «відкату» з кожного договору. Наближені до фігурантки підприємці отримували підряд на проведення ремонтних робіт укриттів.

Затримання відбулося після отримання нею чергового траншу. Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Перевіряється причетність інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічний розслідувань

Національної поліції України