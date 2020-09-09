Відкрито кримінальне провадження проти чоловіка, який інсценував розбійний напад на себе

34-річний вінничанин вигадав історію про злочин та повідомив знайомого, якому заборгував 15 тисяч доларів. За версією потерпілого, в середмісті Вінниці його поранив ножем незнайомець та відібрав сумку з грішми.

Історія виглядала правдоподібною, адже «потерпілий» дійсно мав поріз на шиї. Тож знайомий, який прийшов за грішми, повідомив про злочин в поліцію.

За словами начальника Лівобережного відділення поліції Юрія Голуба, 7 вересня до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на 34-річного жителя обласного центру. На місці події слідчо-оперативна група поліції почала з’ясовувати усі обставини.

Перше, на що звернули увагу поліцейські та медики, поранення було не глибоким та незначним. Оглядаючи автомобіль, слідчі виявили сумку, яку, за «версією потерпілого», з документами та грішми в нього відібрав нападник . Згодом поліцейські знайшли і ніж, яким чоловік, як виявилося, сам порізав собі шию.

Чоловік плутався в показах, не міг точно назвати місце вчинення злочину, а згодом зізнався, що інсценував розбійний напад, аби не віддавати борг, оскільки грошей в нього не було. Для того, щоб злочин виглядав реалістично, завдав собі тілесних ушкоджень.

Слідством відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області