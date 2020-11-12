Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності перевізників у місті Фастів

На заяву про перешкоджання діяльності автобусних місцевих перевізників «Фастів-Автотранс» поліцейські відреагували принципово та оперативно.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що підприємство «Фастів-Автотранс» працює на підставі усіх дозвільних документів, зокрема має ліцензію, паспорт маршруту, договір, укладений з Київською обласною державною адміністрацією.

Однак, представники інших перевізників з Білої Церкви та Боярки, з метою заробітку незаконно почали працювати у Фастівському районі.

Аби припинити таке втручання у роботу законного перевізника, поліція Фастівщини співпрацює зі Службою безпеки України, прокуратурою, Укртрансбезпекою та органами місцевого самоврядування.

Працівники поліціі на водіїв, які нелегально почали перевозити пасажирів, вже склали низку адміністративних протоколів за керування автотраснпортом без відповідної категорії.

У рамках кримінального провадження працівники поліціі вилучають транспортні засоби у якості речових доказів. Надалі вони будуть поміщені на майданчик тимчасового тримання.

Поліція діє у законний спосіб, аби припинити діяльність незаконного бізнесу.

Зазначимо, що ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України — карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Поліція Київської області