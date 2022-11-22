Відкрито кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Хусті, яку водій вчинив у стані сп’яніння (фото)

Вчора, 21 листопада, ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення про смертельну ДТП у місті Хуст за участі автомобіля «Renault Kangoo». На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група поліції зі складу працівників ГУНП та Хустського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 47-річний водій автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та під час проїзду кругу допустив з’їзд на ліве узбіччя. Після цього автомобіль в’їхав у паркан приватного будинку.

Внаслідок зіткнення водій отримав тілесні ушкодження та поміщений на лікування в травматологічне відділення лікарні в Хусті. В салоні автомобіля «Renault Kangoo» перебували ще троє пасажирів. 47-річний та 23-річний потерпілі також доставлені до медичного закладу з численними травмами. Третій пасажир – 48-річний чоловік, помер в реанімаційному відділенні.

Автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. За вчинене водію загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області