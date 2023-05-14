«Відкупити» п’яного брата не вийшло: житель Вараського району відповідатиме за пропозицію хабаря службовій особі

Учора, 12 травня, близько 01:20 на автодорозі біля селища Володимирець Вараського району інспектори СРППВП№1(смт Володимирець)зупинили мотоцикл «Voge»за порушення правил дорожнього руху.

Двоколісний не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку, пасажир був без мотошолома, а у 32-річного керманича під час спілкування поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Утім, від проходження огляду на стан сп’яніння на місці та в медичному закладі житель села Озеро відмовився. Натомість зателефонував і попросив приїхати на місце події свого 22-річного брата.

Останній під час оформлення адмінматеріалів запропонував вирішити питання. Попри попередження, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність — поклав у службовий автомобіль 4000гривень.

На місце події інспектори СРПП викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення та вилучила вісім купюр по 500 гривень.

За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі за частиною 1 статті 369 КК України розпочато досудове розслідування.

Максимальне покарання, яке тепер може загрожувати чоловіку — обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Крім того, до адміністративної відповідальності притягнули і водія мотоцикла, склавши на нього адміністративні матеріали за ч.5 ст. 121, ч. 2 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області