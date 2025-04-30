Відмивання мільярдів: у Польщі затримали директорку департаменту АТ «Айбокс банк» Ірину Циганок

У березні було завершено розслідування відносно співвласниці Айбокс банку та її пособниць у справі про легалізацію коштів з використанням «міскодингу».

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

“Жінка була оголошена в міжнародний розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд грн. Зокрема її та Альону Шевцову підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

У пресслужбі зазначають, що гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Айбокс банку Альони Шевцової та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Їх було оголошено в розшук.

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про початок спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено. Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Водночас в рамках міжнародної співпраці компетентні органи Республіки Польща повідомили українську сторону, що одну з підозрюваних вже затримано. Йдеться про Ірину Циганок. Заходи по встановленню місцезнаходження інших фігурантів справи тривають.

Як повідомлялось, БЕБ у березні завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої у справі про організацію схеми легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.