Відомий столичний фотограф отримав 12 років ув’язнення за зґвалтування неповнолітніх

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.

Про це повідомляє в п’ятницю, 10 січня, Офіс генпрокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним відомого фотографа у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру. Фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки», – йдеться в повідомленні.

В релізі правоохоронців не вказано прізвище, але з огляду на фото, надане Офісом генпрокурора, стає зрозуміло, що мова йде саме про Ктиторчука.

Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію.

Зазначається, що Ктиторчук визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Відомості про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. // Главком