Відомий столичний фотограф отримав 12 років ув’язнення за зґвалтування неповнолітніх
Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.
Про це повідомляє в п’ятницю, 10 січня, Офіс генпрокурора.
В релізі правоохоронців не вказано прізвище, але з огляду на фото, надане Офісом генпрокурора, стає зрозуміло, що мова йде саме про Ктиторчука.
Зазначається, що Ктиторчук визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.
Відомості про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. // ГлавкомTweet