Відповідав за надання комунальних послуг при окупантах — на Харківщині викрито колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час вторгнення збройних сил рф на територію смт Великий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець добровільно став співпрацювати з окупантами. Чоловік обійняв посаду «и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Колаборант займався вирішенням комунальних питань, зокрема забезпечував вивіз побутових відходів, обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура