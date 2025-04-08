Відпустили, бо потрібен на волі: стрілець Рашевський з готеля Sky Loft у Києві вже вийшов з СІЗО

Голосіївський районний суд змінив запобіжний захід Дмитру Рашевському, що вбив людину наприкінці 2024 року в одному з готелів столиці, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід Дмитру Рашевському, відомому як “Рашик”, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він підозрюється у вчиненні умисного вбивства та злісного хуліганства під час конфлікту в столичному ресторані Sky Loft у листопаді 2024 року. Відповідне рішення суду було ухвалено 19 лютого 2025 року та вже пройшло апеляцйну інстанцію.

Рішення Голосіївський райсуд ухвалив ще наприкінці лютого 2025 року. Тоді на захист колишнього боксера виступили його побратими з елітного підрозділу ГУР МО “Артан”. Вони засвідчили, що командир взводу Рашевський проявив себе на фронті і “потрібен у підрозділі, потрібен на війні”. Тож суддя Катерина Плахотнюк, посилаючись на міцність соціальних зв’язків Рашевського, його стан здоров’я та державні заохочення, дійшла висновку про відсутність підстав для подальшого тримання чоловіка під вартою.

За інформацією журналіста Віталія Губіна, стрілок уже перебуває на свободі. Причому, за його словами, джерело повідомляло йому про майбутнє звільнення Рашевського ще на початку року.

“В самому початку січня випало спілкуватися з однією доволі знаковою для певних кіл людиною. Тоді він мені сказав, що герой замісу в Sky Loft ось-ось опиниться на свободі. Через півтора місяця Дмитро Рашевський вийшов”, — повідомив Губін.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов також прокоментував ситуацію. За його словами, ситуація, коли на волю виходять корупціонери, є ще не найгіршою для суспільства – адже зі слідчого ізолятора випускають також значно більш небезпечних осіб.

“Господі, а ми бідкаємося, що доволі безобідних корупціонерів відпускають під заставу. А тут боксер з криміналу по п’яній лавочці з пістолета завалив кривдника на смерть в готельному кабаку в центрі Києва — і його на прохання буданівців відпустили в СІЗО. Мовляв, він потрібен на війні”, – написав Ніколов у Facebook.

Ким насправді є Дмитро Рашевський, і як його намагалися витягти з СІЗО ще у листопаді 2024-го

Нагадаємо, Інформатор розповідав про Дмитра Рашевського, що зчинив смертельну стрілянину у ресторані київського готеля. Він був досить відомим українським спортсменом, і цілком міг би обрати іншу кар’єру – продовжити тренування та участь у чемпіонатах, або й стати тренером чи наставником для молодих талантів. Втім, він став на іншу колію. Впродовж п’яти років він є звинувачуваним у справі про вимагання, викрадання, розбій тощо, а разом з ним у справі фігурують відомі у кримінальному світі персони.