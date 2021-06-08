Відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями: прокуратурою проведено перевірку Холодногірської виправної колонії

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова у травні-червні поточного року проведено перевірки дотримання вимог кримінально-виконавчого законодавства у діяльності державної установи «Холодногірська виправна колонія № 18».

Зазначена установа є виправною колонією середнього рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Станом на 01.06.2021 у зазначеній колонії відбувають покарання 462 засуджених, з яких кожну працездатну особу працевлаштовано.

У ході перевірки, проведеної Новобаварською окружною прокуратурою, виявлено численні порушення вимог законодавства з питань охорони праці, гігієни праці та оплати праці засуджених, що особливо негативно впливає на фактичне відшкодування майнових та моральних збитків, завданих кримінальними правопорушеннями.

За інформацією керівника окружної прокуратури Володимира Купріянова, станом на 1 червня 2021 року в Холодногірській виправній колонії № 18 відбувають покарання понад 100 засуджених, які повинні відшкодувати майже 780 млн грн аліментів і збитків, завданих кримінальними правопорушеннями.

Встановлено, що фактично засудженими сплачено менше 100 тис. грн, що є неприпустимим порушенням прав потерпілих від злочинів. Окружною прокуратурою вжито вичерпних заходів прокурорського реагування, передбачених Законом України «Про прокуратуру». Зазначене питання перебуває на посиленому контролі окружної прокуратури.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури