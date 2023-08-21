Відстежував увечері жінок, нападав у під’їздах та грабував – у Житомирі нападника ув’язнили на 8 років

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у грабежах, скоєних повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Його засуджено до позбавлення волі строком на 8 років.

Прокурори у суді довели, що злочини проти власності, буквально через півтора місяця після звільнення з місць відбування покарання, скоїв неодноразово судимий 37-річний житель Житомира.

Події відбувалися у перші дні післяноворічних свят 2023 року.

Обвинувачений вечірньої пори відстежував жінок під час покупок у маркетах, та непомітно рухаючись, проводжав до будинку, де вони проживають. Вдаючи з себе попутника, заходив разом із потерпілими до під’їду або у ліфт, де раптово нападав і грабував.

Зокрема, напав увечері на житомирянку, вдарив її та викрав сумку з мобільним телефоном і грошима. З іншої потерпілої встиг зірвати лише ювелірну прикрасу – ланцюжок з підвіскою. Сумку вирвати з рук жінки нападнику не вдалося – потерпіла вчинила опір.

Наразі вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури