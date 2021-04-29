Відсторонено від посади керівника Національної академії аграрних наук, підозрюваного у скоєнні корупційного злочину

28 квітня Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора прийняв рішення щодо відсторонення від посади керівника Національної академії аграрних наук.

Нагадаємо: слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про обрання директору Національної академії аграрних наук України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Керівник НААН України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема, директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Національна поліція України