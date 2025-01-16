Відстрочка від армії або служба у тилу: ліквідовано ще дві схеми заробітку на військовозобов’язаних

Одразу у двох областях оперативники ДВБ Нацполіції викрили та припинили діяльність зловмисників, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку «вирішувати питання» у Територіальних центрах комплектування. Головні фігуранти вже отримали підозри та невдовзі постануть перед судом.

Так, на Дніпропетровщині 33- річний чоловік підшукував через довірених осіб військовозобов’язаних та пропонував їм встати на військовий облік без відвідування ТЦК, отримати відстрочку або документи про виключення зі списків військовозобов’язаних. За оновлення військово-облікових даних та оформлення відстрочки від призову на військову службу чоловік запропонував надати 5 000 доларів хабаря службовій особі ТЦК. Оперативники ДВБ спільно із слідчими СБУ затримали зловмисника під час отримання грошей для нібито передачі працівнику ТЦК.

У Хмельницькому ділок за гроші пропонував вплинути на співробітників ТЦК для визнання особи обмежено придатною або придатною для служби у військових частинах тилового забезпечення. Така схема дозволяла «клієнтам» фігуранта, у разі мобілізації, уникнути ротацій у зону проведення бойових дій. За послугу зловмисник вимагав 5 000 доларів.

Оперативники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП в Хмельницькій області, у взаємодії зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ, задокументували протиправну діяльність 37-річного чоловіка та затримали його в процесуальному порядку.

Наразі фігуранту з Дніпра вручили підозру за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369) Кримінального кодексу України, а ділку з Хмельницького оголосили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання інкримінованих статей – до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України