Відстрочка від мобілізації, зняття з розшуку та переправлення через держкордон за 13 000 доларів

Днями військовослужбовці Управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління спільно з працівниками Національної поліції, під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури, викрили та припинили злочинну діяльність 31-річного мешканця Харкова.

У ході спеціального слідчого експерименту було задокументовано факт передачі 13 000 доларів США за надання незаконних «послуг»: виготовлення фальшивої довідки про відстрочку від мобілізації до Збройних Сил України, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку та подальше незаконне переправлення особи через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

ДПСУ