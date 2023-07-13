Відсидівши 5 років, крадій знову відправиться за ґрати на 5 років і 3 місяці

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у крадіжках, скоєних в умовах воєнного стану, та незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України).

Його засуджено до позбавлення волі строком на 5 років і 3 місяці.

Прокурори у суді довели, що серію крадіжок протягом березня – квітня цього року скоїв неодноразово судимий за злочини проти власності 28-річний житель Житомира.

Так, звільнившись з місць позбавлення волі у січні, вже через два місяці, перебуваючи у кафе, він викрав мобільний телефон, який чоловік необачно залишив на столі, відійшовши на декілька хвилин.

Потім він цинічно обікрав свого знайомого під час гостювання у його помешканні, «прихопивши» мобільний телефон. Аналогічно вчинив з іншим приятелем, який надав йому доступ до підвального приміщення для ночівлі. За декілька «заходів» зловмисник виніс звідти понад півдесятка електроінструментів та зарядних пристроїв до них.

Викрадене майно здавав у ломбард, а за отримані гроші купував наркотичні засоби. Декілька згортків з амфетаміном правоохоронці виявили у кишенях обвинуваченого.

Свою вину у судовому засіданні фігурант визнав повністю.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури