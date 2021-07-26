Виготовлення фальшивих грошей, вимагання та збут наркотиків – на Хмельниччині судитимуть групу осіб

Організатори злочинної групи — 38-річний раніше засуджений за умисне вбивство так званий «смотрящий» за одним із районів області, а також 32-річний одесит, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

Викрили діяльність злочинного угруповання співробітники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчого управління та кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Як встановили правоохоронці, у Хмельницькому, Одесі та Одеській області організатори підібрали собі ряд виконавців, теж здебільшого раніше судимих, між якими чітко розподілили ролі: одні займалися виготовленням фальшивих купюр, інші — їхньою передачею та збутом. Переважно це була національна валюта номіналом у 500 гривень.

Також була встановлена причетність так званого «смотрящого» до організації злочину на замовлення – вимагання 35 000 грн неіснуючого боргу. Для цього він, маючи злочинний вплив, підшукав у кримінальних колах виконавців, які також допомагали йому з виготовленням та збутом фальшивих грошей.

Отримані від злочинної діяльності кошти йшли на поповнення так званого «общаку». Крім того, частину грошей від збуту та незаконних операцій із бурштином, до якого причетні двоє учасників угруповання, вони віддавали до «злодійської каси».

На підставі отриманих доказів чотирьом особам було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Усім інкримінують вимагання (ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України), виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених грошей (ч. 2 ст. 199 КК України), а «смотрящому» за районом — ще й встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Окрім вище зазначених статей, дії двох учасників угруповання додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано на розгляд до Хмельницького міськрайонного суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України