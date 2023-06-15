Військового, який покинув службу, засудили до 5 років ув’язнення

Шевченківський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини і покарав 5 роками вʼязниці.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 червня.

У березні минулого року обвинуваченого зарахували стрільцем-помічником гранатометника 2 відділення 1 взводу 2 роти охорони військової частини.

Наприкінці липня він покинув військову частину і наступні пів року проводив на власний розсуд і на службу не повертався.

У лютому його затримали оперативні співробітники Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві.

У судовому засіданні чоловік вину не заперечував. Він пояснив, що був морально виснажений і поїхав додому. Поважних причин для неявки на службу не мав. А піщніше нібито самостійно добровільно вирішив повернутись до своєї військової частини, оскільки бажав продовжити службу та брати участь у захисті Батьківщини. Запевнив, що зробив для себе належні висновки, просив суворо його не карати.

Обвинувачений раніше не судимий, але тепер підозрюється також в іншому злочині проти власності, що розслідується Дарницьким УП ГУНП у місті Києві.