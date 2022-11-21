«Військовому комісару» так званої «лнр» загрожує до 12 років за ґратами

Прокурорами Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт стосовно «військового комісара» так званої «лнр» за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що з жовтня 2021 року по теперішній час 50-річний чоловік перебуває на посаді «військового комісара» так званого «військового комісаріату «лнр». На цій посаді обвинувачений примушує осіб служити в «Народній міліції лнр», а також систематично віддає накази щодо здійснення постановки їх на військовий облік, проведенні військових зборів, зарахування до так званого «резерву Народної міліції лнр», проведення загальної мобілізації на території псевдореспубліки та примусового проходження військової служби громадян України в рядах так званої «лнр» на боці окупаційних військ рф.

Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, а також конституційних прав та свобод громадян України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури