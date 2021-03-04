Військовопосадовця судитимуть за незаконне відчуження земель військового містечка в Ужгороді

Службова недбалість колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу призвела до збитків на суму у понад 9 мільйонів гривень.

Протиправну діяльність посадовця викрили та зібрали матеріали його причетності до вчинення кримінального правопорушення оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

За даними слідства, будучи керівником квартирно-експлуатаційного відділу, посадовець недбало поставився до виконання своїх обов’язків та не провів аналіз чинного законодавства, підписав офіційний документ про передачу земельної ділянки військового містечка. Внаслідок чого незаконно було припинено право постійного користування ділянкою та передано її до комунальної власності міста Ужгорода. Крім того, було змінено її цільове призначення — із «земель оборони» на «землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд».

Таким чином, унаслідок службової недбалості посадовця було незаконно відчужено землі військового містечка та завдано збитків на суму у понад 9 мільйонів гривень.

В ході слідства поліцейські зібрали достатньо доказів причетності вже колишнього керівника відділу до скоєння злочину, що стало підставою для повідомлення йому про підозру.

Справу завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Посадовець, який наразі обіймає одну з керівних посад в обласному військкоматі, обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Також скасовано рішення Ужгородської міської ради щодо незаконної передачі землі з державної власності до запасу Ужгородської міської ради.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України