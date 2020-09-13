Військовослужбовця засуджено за дезертирство та участь у терористичній організації

За публічного обвинувачення військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України суд заочно засудив військовослужбовця Збройних Сил України за контрактом за дезертирство та участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України) та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Доведено у суді, що наприкінці 2014 року солдат ЗСУ, військовослужбовець військової служби за контрактом однієї з військових частин, не з’явився вчасно зі звільнення на службу та виїхав на територію Російської Федерації. В подальшому, у вересні 2015 року, він вступив до лав терористичної організації «ЛНР» та брав участь у її діяльності.

Упродовж вересня 2015 — лютого 2016 року дезертир неодноразово публікував на сторінках у соціальних мережах світлини, де він зображений у військовій формі незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», зі зброєю та боєприпасами, на фоні символіки Російської Федерації та псевдореспубліки «ЛНР». Також він хизувався своєю приналежністю до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», а саме – так званого «Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского».

Стороною обвинувачення доведено, що він брав участь у бойових зіткненнях та інших диверсійних заходах членів терористичної організації «ЛНР», спрямованих проти військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових і правоохоронних формувань України, а також її мирного населення.

Пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України