Військовослужбовцю Нацгвардії повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру у державній зраді військовослужбовцю Національної гвардії України (ч.2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на адміністративній посаді в Нацгвардії України, в умовах воєнного стану умисно надавав представникам Російській Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Він збирав з метою передачі та передавав відомості щодо діяльності підрозділів Збройних Сил України, службову інформацію, яка використовується в Нацгвардії України і стосується питань розгортання систем зв’язку та інформаційних систем, а також роботи підрозділів зв’язку Національної гвардії України, Збройних Сил України. Також підозрюваний надавав представникам країни-агресора інформацію щодо проведення навчальних заходів Збройних Сил України, фотозображення та координати військових частин.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ спільно з ГУ Департаменту захисту національної державності СБУ.

Офіс Генерального прокурора