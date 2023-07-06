Військовослужбовцю з Хмельниччини повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Встановлено, що у 2014 він відмовився виконати наказ українського командування про передислокацію і залишився в тимчасово окупованому Криму.

Зрадник отримав громадянство рф і за власним бажанням продовжив службу у росгвардії.

На даний час він очолює один з підрозділів військової частини нацгвардії рф.

Підозрюваний переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури