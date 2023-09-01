Військовозобовʼязаному обіцяли за $7000 організувати фіктивний шлюб для уникнення мобілізації

Іваничівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винуватим у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 серпня.

За матеріалами справи, 25 лютого 2022 року обвинувачений був мобілізований і служив у Збройних силах України. У кінці грудня минулого року його звільнили з військової служби за сімейним обставинами. У подальшому, знаючи про підстави звільнення з військової служби, чоловік вирішив піти на злочин для задоволення власних потреб у грошах.

Приблизно в середині червня цього року він повідомив особі, яка діяла в в інтересах військовозобовʼязаного, що він може допомогти уникнути військової служби.

А саме вплинути на посадовців Центру надання адміністративних послуг Іваничівської селищної ради щодо реєстрації за один день фіктивного шлюбу з жінкою, яка має захворювання і потребує постійного догляду. Реєстрація такого шлюбу не породжувала б ніяких прав і обовʼязків подружжя, а лише надавала військовозобовʼязаному право не бути призваним на військову службу під час мобілізації.

22 червня у приміщенні торгового центру обвинувачений отримав кошти у вигляді 7000 доларів. Тільки дві купюри по 100 доларів були справжніми, а решта імітаційними.

До суду надійшла угода про визнання винуватості.

До обставин, що помʼякшують покарання, суд зарахував щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.

Громадянина оштрафували на 79 900 гривень.