Військовий «господарник» через численні оборудки переоформив на родичів майно майже на ₴12 мільйонів

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ повідомили про підозру керівнику одного з господарських підрозділів ЗСУ на Львівщині. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу частини через численні оборудки незаконно переоформив на родичів майно на майже 12 мільйонів гривень.

Згідно з посадовими обов’язками, чиновник контролював закупівлі та обслуговування військового майна регіону.

Він оформив солдатом близького родича дружини до однієї з частин ЗСУ Львова. Згодом солдат став власником житлового будинку та земельної ділянки у селі Брюховичі Львівського району, ринкова вартість яких орієнтовно складає 300 тис. дол. США. Доходи, які б дозволяли здійснити будівництво такої коштовної нерухомості й проведення у ній ремонтних робіт у родича фігуранта були відсутні. Тому він нібито взяв позику 100 тис. доларів США у доньки посадовця, яка є студенткою місцевого вишу. Але ці кошти посадовець в декларації не вказав.

За подібною схемою була придбана квартира у Львові площею майже 100 кв м в елітному районі. Згідно з відкритими відомостями місцевих сайтів з нерухомості орієнтовна вартість такої квартири складає понад 4 млн грн. Посадовець ще й придбав для доньки позашляховик преміумкласу, який знов таки оформив на свого родича з численними порушеннями законодавства.

Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Накладено арешти на автомобіль, квартиру та земельну ділянку з будинком в елітному районі м. Львова.

Фігуранта відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР