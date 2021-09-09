Використання коштів від збуту наркотиків у Київському СІЗО: повідомлено про підозру «смотрящому» та його спільникам

Серед підозрюваних — особи, які утримуються у СІЗО, та мешканці кількох областей. Частину отриманих від збуту наркотиків коштів фігуранти витрачали на розвиток «бізнесу», решту – на поповнення «общаку».

Викрили протиправну діяльність угруповання оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за сприяння та участі адміністрації та оперативного відділу ДУ «Київській слідчий ізолятор».

Встановлено, що 30-річний засуджений за вбивство дитини завдяки зв’язкам у кримінальних колах отримав статус так званого «смотрящого» за СІЗО. Користуючись авторитетом серед утриманців, організував діяльність угруповання. До його складу увійшли арештовані та мешканці кількох областей.

«Спеціалізувалися» вони на постачанні та збуті наркотичних і психотропних речовин до спецустанови шляхом «перекидів». Частину отриманих коштів фігуранти витрачали на розвиток «бізнесу», решту – на поповнення «общаку».

У липні цього року зловмисникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307);

— незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 4 ст. 321).

«Смотрящому» за СІЗО також інкримінували встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

В ході слідства були отримані докази причетності підозрюваних до вчинення ще одного злочину. Учора, 8 вересня, слідчі ГСУ Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру «смотрящому» та його спільникам. Їх дій кваліфіковані за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

За скоєні злочини фігурантам може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України